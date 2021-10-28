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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 في مشاجرة بسبب "أجرة التوك توك" فى بنها

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بقرية بطا في بنها وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام أحد الطرفين باستقلال مركبات التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب، وجرى ضبط طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور بنها بورود بلاغ من مستشفي بنها الجامعي باستقبال 4 مصابين إثر حدوث مشاجرة بقرية بطا.


انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول "م س م" 30 سنة سائق توك توك مصاب بجرح قطعي باليد واصله الخنصر والبنصر باليد اليمني وكدمة بفروة الرأس و"ش ع ع" 16سنة سائق توك توك مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس "ع ع ع"20 سنة سائق توك توك مصاب بجروح قطعية بفروة الرأس والبطن والصدر، وطرف ثان "أ م أ" 32 سنة صاحب محل ملابس مصاب بجروح قطعية بالفخذ الأيسر وفروة الرأس، و"ع ع أ" 19 سنة حلاق.


وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام الطرف الثاني باستقلال مركبات التوك توك الخاصة بالطرف الأول دون دفع قيمة الركوب تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني علي الأول بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.


وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين وبمواجهتهما تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية اخري تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط ربة منزل أثناء محاولتها تهريب وإدخال كمية من المواد المخدرة "الحشيش" كانت تخفيها داخل علبتين معجون أسنان لأحد السجناء بسجن القناطر الخيرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بتمكن قوات التأمين بمنطقة سجون القناطر من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين بالسجن.
وبالمعاينة والفحص تبين ضبط "إ إع"، 28 سنة، ربة منزل، سودانية الجنسية، مقيمة المعتمدية بالجيزة وبحوزتها 23 قطعة حشيش تخفيها داخل علبتين معجون أسنان وذلك لإدخالها للسجين "ج ج ق" المودع بسجن القناطر رجال 2 علي ذمة إحدى القضايا والمحكوم فيها بحبسه سنتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بنها محافظة القليوبية القليوبية مدينة بنها النيابة العامة

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