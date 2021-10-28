عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لزيادة الوزن والسكر.. كريم صبري يكشف أهمية تحويل مسار المعدة ..فيديو

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس

قال الدكتور كريم صبري،  أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن  تحويل المسار من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر.

 

وأضاف كريم صبري، خلال لقاء له لبرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رنا عرفة وممدوح الشناوي، أن أن تكميم المعدة عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة.

 

وتابع كريم صبري، إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، موضحًا أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات

 

عمليات السمنة بسيطة 

وأشار  أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس إلى أن عمليات السمنة بسيطة وتتم لإصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.

 

عملية تكميم المعدة انقاص الوزن جامعة عين شمس أمراض البيه والهانم

ترشيحاتنا

السجن عام لسارق هاتف صحفى أعلى الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

السجن وغرامة 100 ألف جنيه..عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون

بريطانيا ترفع أسماء جميع الدول المدرجة على قائمتها الحمراء الخاصة بكورونا

إغلاق 25% من سجون مصر العمومية.. كل ما تريد معرفته عن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.. صور

تحذير شديد اللهجة من الأوقاف بشأن صفحات التواصل الاجتماعي

بحضور 300 شخصية دولية .. الأقصر تجهز لـ مؤتمر عالمي |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

مدبولي مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ: يعكس استقرار مصر أمام العالم

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

قطعها حتت .. المؤبد لمحام وزوجته الثانية قتلا ابنته في العمرانية

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

رسميا .. تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

بالذخيرة الحية|وزير الدفاع يشهد الإسقاط والإبرار الجوى والمقاتلات تدعم قتال القوات بالجيش الثالث الميدانى

فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ