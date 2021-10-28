لزيادة الوزن والسكر.. كريم صبري يكشف أهمية تحويل مسار المعدة ..فيديو

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تحويل المسار من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر.

وأضاف كريم صبري، خلال لقاء له لبرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رنا عرفة وممدوح الشناوي، أن أن تكميم المعدة عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة.

وتابع كريم صبري، إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، موضحًا أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات

عمليات السمنة بسيطة

وأشار أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس إلى أن عمليات السمنة بسيطة وتتم لإصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.