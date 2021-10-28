الجرعة الثالثة وتطعيم الأطفال أبرزها.. سلطنة عمان تصدر قرارات عاجلة بشأن كورونا

اعتمدت اللجنة العليا لمتابعة جائحة كورونا بسلطنة عمان إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح لبعض الفئات، حيث ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن الفئات المستهدفة والخطة المعتمدة لذلك.

كما قررت اللجنة تطعيم الأطفال من عمر الخامسة إلى الثانية عشرة ابتداءً من الأسبوع الأول من نوفمبر 2021م.

ووافقت اللجنة أيضا علي عودة طلبة الصفوف(5 - 11) لتلقي التعليم بنظام التعليم المباشر بنسبة 100%، في جميع المدارس، اعتبارا من بداية شهر نوفمبر 2021، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة وارتداء الكمامات، حيث سيتم تقييم الأمر بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة.

كما تقرر السماح بإعادة مزاولة البيع في الأسواق التقليدية والشعبية: (البيع بالمناداة، والهبطات والبيع في الأماكن المفتوحة)، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب التزاحم في مواقع البيع والالتزام بالتباعد الجسدي.