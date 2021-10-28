رانيا يوسف تروج لعرض الجزء الرابع من "الآنسة فرح"

تروج الفنانة رانيا يوسف على الجزء الرابع للمسلسل “الانسة فرح” الذى من المقرر ان يعرض يوم 31 أكتوبر الحالى.

وعلقت رانيا يوسف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : “#الآنسة_فرح الجزء الرابع بدءا من 31 أكتوبر على #MBC”.

وأطلقت منصة “شاهد” الإعلان الرسمي للجزء الرابع من مسلسل “الآنسة فرح” بعد عرض 3 مواسم ناجحة على المنصة vip، وفيه نرى عودة آدم، حبيب فرح السابق، وعودة أنيسة مرة أخرى، وطرد شادي من الفندق.

وسيبدأ عرض الجزء الرابع بدءا من 31 أكتوبر على شاشة mbc4 وقبل العرض بـ24 ساعة على شاهد VIP.

مسلسل “الآنسة فرح” هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

أبطال مسلسل الانسة فرح

ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج ، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية، كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

وكان الفنان أحمد مجدى قال في تصريحات لـ"صدى البلد": "لم أقلق من وجود أكثر من جزء لمسلسل الآنسة فرح، فقد حقق العمل نجاحا كبيرا جدا ونال إعجاب الجمهور، إلى جانب أن الأبطال أصبح بينهم كيمياء خاصة فحمسنا للموسم الرابع والخامس من العمل الذي ينتهي تصويره قريبا".

ويستكمل أحداث الجزء الرابع بعدما استطاعت الشرطة أخيرًا القبض على عاصي الغول – ميريام، بعدما ادعى شادي أنه مريض بالسرطان، ليجبرها على العودة إلى الفندق، وقررت ميريام الاعتراف بكل شيء للشرطة ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لجيهان ويتم قتلها في السجن.