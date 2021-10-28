عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب عشبي يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم

صدى البلد

فوائد عديدة لشاي البابونج في التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم  من النوع 2 ووجدت دراسة إيرانية أن شرب ثلاثة أكواب من شاي البابونج يوميًا يمكن أن يحسن السيطرة على مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

آثار شاي البابونج 

يهدف الباحثون من جامعة تبريز للعلوم الطبية إلى التحقيق في كيفية تأثير  شاي البابونج على التحكم في نسبة السكر في الدم  لغناه بمضادات الأكسدة  وهي مواد كيميائية تحمي أو تؤخر تلف الخلايا.

وفقا لدراسة قام بها  64 مشاركًا يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا تناولوا شاي البابونج ثلاث مرات يوميًا بعد الوجبات مباشرة لمدة ثمانية أسابيع

أظهرت الدراسة أن من قاموا بتناول شاى البابونج خفضت لديهم بشكل ملحوظ مستويات HbA1c والأنسولين في الدم 

خطر الإصابة بمرض السكري.

وخلص الباحثون إلى أن شاي البابونج يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل عوامل خطر الإصابة بمرض السكري. وأضافت الدراسة أن تناول شاي البابونج على المدى القصير له آثار مفيدة على التحكم في نسبة السكر في الدم 


وفقا للدراسة يساعد  تناول كوب من شاي البابونج يوميًا جنبًا إلى جنب مع إتباع  نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في منع مضاعفات مرض السكري. 

إن تناول شاي البابونج على المدى القصير له آثار مفيدة على علامات الالتهاب ومقاومة الأنسولين في المرضى 

شاي البابونج السكري من النوع الثاني داء السكري من النوع الثاني السكر في الدم

ترشيحاتنا

المصري يقتنص نقطة ثمينة من غزل المحلة في افتتاح مبارياته بالدوري المصري

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في البنوك

خلال لقائه بالملك عبدالله الثاني.. بوريس جونسون يشيد بدور الأردن في استقبال اللاجئين السوريين ورعايتهم

مصطفي محمد يعتذر عقب إهدار ركلة جزاء في خسارة جالاتا سراي أمام بشكتاش

الكونجرس الأمريكي يفتح تحقيقا مع كبرى شركات النفط.. تفاصيل

سعره 60 جنيها.. دواء غير متوقع يقي مصابي كورونا من دخول المستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

مدبولي مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ: يعكس استقرار مصر أمام العالم

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

قطعها حتت .. المؤبد لمحام وزوجته الثانية قتلا ابنته في العمرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ