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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفي محمد يعتذر عقب إهدار ركلة جزاء في خسارة جالاتا سراي أمام بشكتاش

صدى البلد

أزمة جديدة مرتقبه بين مصطفي محمد نجم جالاتا سراي التركي، وفاتح تريم المدير الفني للفريق عقب مخالفة نجم الزمالك السابق، لتعليمات مدربه خلال مواجهة بشكتاش التي أقيمت ضمن منافسات الدوري التركي.

 

وقالت صحيفة "ميلييت" التركية ان مصطفى محمد قال نصا بعد إهدار ركلة الجزاء: "كنت على ثقة كاملة من أنني سوف أسجل ركلة الجزاء، لهذا حصلت على الكرة، لكني قمت بسلوك الهواة، ما كان يجب أن أفعل ذلك".

 

وتابع: "لو أحرزت الهدف لانتهى اللقاء بالتعادل، وربما كنا سنلعب من أجل الفوز، وكنت سأخوض المباريات بشهية أكبر، قراري لم يكن صحيحا على الإطلاق".

 

وتحدث فاتح تريم لتوضيح الموقف، قائلا: "مسدد ركلات الجزاء في الفريق هو ألكساندرو تشيكالداو، عندما طلب مصطفى محمد التسديد منحه الكرة، وما كان يجب أن يفعل ذلك".

 

وشارك مصطفى محمد جالاتا سراي بديلا منذ الدقيقة 78، وسُنحت له فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 80 من ضربة جزاء، لكن حارس مرمى بشكتاش تصدى لتسديدته، لينتهي اللقاء بهزيمة جالاتا سراي 1 - 2.

 

فاتح تريم ينتقد مصطفى محمد عقب خسارة جالاتا سراي


انتقد فاتح تريم مصطفى محمد، عقب خسارة جالاتا سراي أمام بشكتاش، بسبب إصراره على تسديدة ركلة الجزاء، رغم أنه ليس المسدد الأول في الفريق.

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مصطفي محمد يعتذر عقب إهدار ركلة جزاء في خسارة جالاتا سراي أمام بشكتاش

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