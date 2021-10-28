تكريم هاني شنودة بالدورة الـ13 لمهرجان القاهرة الدولي للچاز|صور

شهدت فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للجاز فى دورته الـ 13 تكريم الموسيقار الكبير هانى شنودة.

وقال الموسيقار هانى شنودة على هامش تكريمه: "أشكر الشعب المصرى الذى سمح باختلاف الموسيقى وتذوقه لها".

وأضاف الموسيقار هانى شنودة: "الشعب المصرى متسامح وعلى أعلى مستوى من التذوق الفنى .. شكراً يا شعب مصر ".



وافتتح مهرجان القاهرة الدولى للچاز فى دورته الـ13 بـ ندوة لأيقونة الموسيقى المصرية الموسيقار الكبير هاني شنودة إلى جانب رائد موسيقى الجاز الموسيقار مجدي بغدادي.

أسعار التذاكر

وتتراوح أسعار التذاكرمن 100 إلى 150 جنيها للفرد.



مسرح قاعة إيوارت

يشهد مسرح قاعة إيوارت حفل الافتتاح والختام.



وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي بحفل للفنانة نهى فكري مع فرقتها الرباعية، وذلك 28 أكتوبر الجاري على مسرح قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي.



ويسدل ستار المهرجان بحفل الفنان السوداني الكبير طارق الحاوي، أحد رواد موسيقى الچاز والبلوز في السودان، ويقدم عرضاً مشتركاً مع مجموعة من الموسيقيين المصريين، وهم: المطرب أدهم رشدي وعازف الدرامز جمال فهيم، مع عازفي الجيتار شريف واطسن وآلان عويجان من لبنان.

تفاصيل الدورة الـ 13 لمهرجان القاهرة الدولى للجاز

تحتضن النسخة الثالثة عشرة للمهرجان مشاركة 20 فرقة موسيقية من 13 دولة، من بينها مشاركة مصرية متميزة، من بينها فرقة الدور الأول ومحمد أبو ذكري، ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبي وفريق أوتاك و سول ترينز، هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركات الدولية، مثل Strake & Gorter من ألمانيا، وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال، والفنانة الهولدنية Agnes Gosling، وفريق Kruidkoek الهولندي، إضافة إلى المجري Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trio والفرقة الدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلغاريا، وDock in Absolute من لوكسمبورج والفنان طارق الحاوي من السودان.



كما تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس والذي تشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti، كما ينظم المهرجان على هامش عروضه الموسيقية معارض للصور الفوتوغرافية تستعرض تاريخ أهم الفرق الغربية في مصر.