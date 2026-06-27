أعلن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، وذلك رداً على الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز، بحسب البيان الأمريكي.

وأوضح الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى منشآت رادار ساحلية، مؤكداً أن العملية جاءت بهدف حماية حرية الملاحة وردع التهديدات التي تستهدف السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية.

وتأتي الغارات بعد اتهام واشنطن لإيران بالمسؤولية عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفينة شحن أثناء عبورها مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية.

ولم تصدر السلطات الإيرانية، حتى الآن، بياناً رسمياً يحدد حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الضربات، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق جنوب البلاد، من بينها مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، بالتزامن مع إعلان العملية العسكرية الأمريكية.

وتعد هذه الضربات أحدث حلقات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة وتأثيرها على أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.