شجع الفراعنة.. جامعة العاصمة تخصص Fan Zone لمشاهدة مباراة مصر وإيران

في أجواء كروية حماسية، واستعدادًا لمؤازرة المنتخب المصري في واحدة من أهم مواجهاته ببطولة كأس العالم 2026، تخصص جامعة العاصمة Fan Zone بنادي الجامعة لمشاهدة مباراة مصر وإيران، المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 27 يونيو 2026، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم المنتخب الوطني وتعزيز روح الانتماء والتشجيع بين طلابها.

وتفتح جامعة العاصمة أبواب الـFan Zone أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ابتداءً من الساعة الخامسة صباحا، استعدادًا لانطلاق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة صباحا، حيث ينتظر الجميع فعالية رياضية استثنائية مليئة بالحماس والتشجيع، لمساندة الفراعنة في مشوارهم المونديالي.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من إيمان الجامعة بأهمية الرياضة في توحيد المشاعر الوطنية، وإتاحة الفرصة لمنتسبي الجامعة لمشاركة لحظات التشجيع والفخر بمنتخب مصر في أجواء جماعية مميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي الجامعة، أن النادي حرص على توفير جميع التجهيزات اللازمة لضمان خروج الفعالية بصورة تليق بمنتسبي الجامعة، مشيرًا إلى أن الـFan Zone تم إعدادها لتوفير تجربة مشاهدة مميزة تجمع بين المتعة الرياضية وأجواء التشجيع الجماعي، بما يعكس دور النادي في دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع الجامعي.

وتدعو جامعة العاصمة جميع منتسبيها إلى المشاركة في هذه الفعالية الرياضية المميزة، ومساندة المنتخب الوطني في رحلته نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية.