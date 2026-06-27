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محمد عادل إمام يكشف موقف الزعيم من العودة للشاشة: ينتظر عمل قوي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عادل إمام يكشف موقف الزعيم من العودة للشاشة: ينتظر عمل قوي

عادل امام
عادل امام
يارا أمين

كشف الفنان محمد عادل إمام عن موقف والده، الزعيم عادل إمام، من العودة إلى الشاشة بعد فترة غياب، مؤكدًا أنه متحمس لتقديم عمل جديد، لكنه ينتظر المشروع المناسب.

وقال محمد عادل إمام، خلال تصريحات تليفزيونية: “إن شاء الله.. هو بس تقلان على الناس شوية، لكنه متحمس للعودة ومستني يلاقي حاجة تشجعه”.

وأضاف أن الزعيم قدم مشوارًا فنيًا استثنائيًا، وهو ما يجعل اختياره لأي عمل جديد أمرًا يحتاج إلى دقة كبيرة، قائلًا: “الزعيم عمل اللي ماحدش عمله، فلازم نبقى حاجة قوية”.

وتأتي تصريحات محمد عادل إمام لتجدد آمال جمهور الزعيم في رؤيته مرة أخرى على الشاشة، بعد ابتعاده عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية

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