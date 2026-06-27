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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رحلات وأنشطة تفاعلية.. أجواء مميزة في ثاني أيام المخيم الكشفي الوطني ببورسعيد

أجواء مميزة في ثاني أيام المخيم الكشفي الوطني ببورسعيد
أجواء مميزة في ثاني أيام المخيم الكشفي الوطني ببورسعيد
محمد الغزاوى

واصل المشاركون بالمخيم الوطنى الكشفي المقام فى محافظة بورسعيد تنفيذ برامجهم الكشفية المتنوعة، وسط أجواء حافلة بالمغامرة والاستكشاف والتعلم.

جاء ذلك في إطار فعاليات المخيم الكشفي الوطني 2026، الذي تستضيفه محافظة بورسعيد، تحت إشراف الاتحاد العام للكشافة والمرشدات برئاسة الدكتور بلال بدوي

أجواء مميزة في ثاني أيام المخيم الكشفي الوطني ببورسعيد

وشهدت فعاليات اليوم تنفيذ رحلة خلوية داخل محافظة بورسعيد، مارس خلالها الكشافون والمرشدات العديد من المهارات الكشفية، واستكشفوا البيئة المحيطة، في تجربة عملية أسهمت في تنمية روح الاعتماد على النفس، وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

كما تضمن البرنامج رحلة شاطئية أتاحت للمشاركين قضاء أوقات مميزة في أجواء كشفية تفاعلية، اشتملت على العديد من الأنشطة الترفيهية والجماعية التي عززت روح التواصل والتآلف بين المشاركين، وأسهمت في تنمية مهاراتهم الاجتماعية والقيادية.

وأكد الأستاذ محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن استضافة المخيم الكشفي الوطني تعكس ثقة وزارة الشباب والرياضة في إمكانات محافظة بورسعيد وقدرتها على تنظيم الفعاليات القومية الكبرى، مشيرًا إلى أن الحركة الكشفية تُعد من أهم الوسائل التربوية التي تسهم في بناء شخصية النشء والشباب، وتنمية روح القيادة والانتماء والعمل الجماعي، بما يتوافق مع رؤية الدولة في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه.

وأضاف " المحضر " أن المديرية تحرص على توفير جميع سبل الدعم لإنجاح فعاليات المخيم، وتقديم تجربة كشفية متكاملة للمشاركين من مختلف المحافظات، بما يتيح لهم تبادل الخبرات واكتساب المهارات وصقل قدراتهم في بيئة آمنة ومحفزة، مؤكدًا أن مثل هذه الملتقيات تسهم في ترسيخ قيم التطوع والانضباط والتعاون، وتعزز دور الحركة الكشفية في إعداد كوادر شبابية قادرة على المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.

ويواصل المخيم، الذي يُقام بالمعسكر الدولى للكشافة والمرشدات ببورسعيد، تقديم برنامج متكامل يجمع بين الأنشطة الكشفية والتدريبية والثقافية والترفيهية، بما يحقق أهداف الحركة الكشفية في إعداد أجيال واعية، قادرة على القيادة وخدمة المجتمع، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والعمل التطوعي.

بورسعيد محافظة بورسعيد الشباب والرياضة المخيم الكشفي الوطني

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