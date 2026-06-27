قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وتونس في نهائي البطولة العربية للناشئين والناشئات للتنس
القوات الأمريكية نفذت غارات جوية استهدفت مواقع داخل إيران
محمد عادل إمام يكشف موقف الزعيم من العودة للشاشة: ينتظر عمل قوي
شجع الفراعنة.. جامعة العاصمة تخصص Fan Zone لمشاهدة مباراة مصر وإيران
اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية
تحت الـ 50 جنيها.. سعر الدولار في البنوك المصرية الآن
إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران
الدولار يخسر 5 جنيهات من القمة.. كم سعره الآن في البنوك؟
سعود الصرامي: الأهلي يسعي لضم تيدي أوكو.. ومقترح بإعارة إمام عاشور
قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية
كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟
بالعلامة الكاملة.. فرنسا تفوز على النرويج برباعية في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

يُؤدي طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي امتحان اللغة الإنجليزية  اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك وسط استعدادات مُكثفة وإجراءات تنظيمية متكاملة لضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وكان الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، قال خلال مؤتمر صحفي حول أبرز الاستعدادات للشهادة الثانوية الأزهرية، إن الأزهر يواصل جهوده الحثيثة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة التي تليق برسالته وتاريخه العريق، مقدما الشكرا لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعته الدقيقة والمستمرة لكافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وحرصه الدائم على توفير جميع السبل التي تضمن خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف، وفي إطار من النزاهة والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إجراءات حاسمة لمواجهة الغش

وشدّد القائم بعمل وكيل الأزهر بأنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع صور الغش، وخاصة الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التطبيق الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخا لقيم الأمانة والانضباط.

ووجّه رسالة إلى الطلاب قائلا: إن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والأمانة والثقة بالله، وأن ما تبذلونه اليوم من جهد سيكون بإذن الله أساسا لمستقبل مشرق، فحافظوا على قيمة العلم وتمسكوا بالأخلاق التي تربيتم عليها في رحاب الأزهر الشريف، موجها رسالة تقدير وطمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدا أن الأزهر يبذل كل ما في وسعه لتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة، ونأمل منكم أن يكون دوركم داعما لأبنائكم نفسيا ومعنويا خلال هذه الفترة المهمة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية اللغة الإنجليزية عدد طلاب الثانوية الازهرية طلاب الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

ترشيحاتنا

الحضري

معجزة الحضري.. هل يصمد الرقم التاريخي لأكبر لاعب في كأس العالم؟

كأس العالم

رونالدو يطارد الأسطورة ميلا.. أكبر الهدافين سنا يكتبون التاريخ في كأس العالم 2026

الإسكان الاجتماعى

تحذير عاجل لأصحاب شقق الإسكان الاجتماعي قبل 30 يونيو.. ماذا سيحدث؟

بالصور

حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. فرصة ذهبية لترتيب حياتك وتحقيق إنجازات جديدة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد