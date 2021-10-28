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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متخصص بالعناية بالشعر والبشرة..

للسيدات.. افتتاح مركز تجميل أورجانيك جروب

مركز تجميل أورجانيكا
مركز تجميل أورجانيكا جروب

تشهد مدينة السادس من أكتوبر افتتاح مركز تجميل أورجانيك جروب  المتخصص بالعناية بالشعر والبشرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢١.

 

ومن المقرر أن يكون هناك خصم هائل لكل من يحضر حفل افتتاح مركز تجميل أورجانيك جروب  وقد يصل إلي ٥٠٪؜ على كل منتجات وجلسات ترميم البشرة والشعر.

 

يتميز مركز تجميل أورجانيك جروب  بتقديم العديد من الخدمات التي تحتاجها كل سيدة وفتاة بالإضافة إلي توفير المنتجات الأصلية  التي تجعلك تتمتعين بشعر وبشرة خالية من أي مشاكل.

 

يضم مركز تجميل أورجانيك جروب مجموعة من المتخصصين وخبراء العناية بالشعر والبشرة، لذا يعتبر من مراكز التجميل المميزة.

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