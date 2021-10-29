بيومي فؤاد يعتذر عن الإساءة للشعب السعودي

نشر الفنان بيومي فؤاد اعتذار لشعب المملكة العربية السعودية عن إعلان عرض له وتسبب في أزمة وجدال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب بيومي فؤاد عبر حسابه على تطبيق انستجرام نص الاعتذار كالتالي:" مساء الخير .. في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال إنه مسئ".

واستطرد:" أولاً كامل اعتذاري لكل اخوتي في المملكة ..ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث ، انا لم أقصد بما نشر انه اعلان و لكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الأفيه على ان يحتفظوا به لأنفسهم كڤيديو شخصي و بالطبع لم أتخيل انه سيستخدم لدعاية المطعم بأسمي و اني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للڤيديو".

وقال بيومي فؤاد:" بناء عليه أرفض رفض تام نسب هذا الاعلان لشخصي احتراماً لكم و لكل جمهوري بالوطن العربي".

فيديو بيومي فؤاد

ثارت حالة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بسبب نشر إعلان لأحد المطاعم الشهيرة في المملكة العربية السعودية مدته لا تتجاوز 20 ثانية، بطله الفنان المصري بيومي فؤاد.

ووجهت الحسابات الكبرى في السعودية على موقع تويتر انتقادات للإعلان الذي وصفوه بالمسيء، وأنه يحمل تلميحات وإيحاءات لا يتقبلها السعوديون.

فيما طالب المتابعون على تويتر بـ الإبلاغ عن الإعلان لوقفه، وكذلك مطالبة المطعم الشهير بالاعتذار.