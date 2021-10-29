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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة اعتداء زين مالك على والدة حبيبته جيجي حديد

زين مالك مع جيجي
زين مالك مع جيجي ويولاندا حديد

أزمة كبيرة وقعت بين عائلة حديد الشهيرة، بعدما زعمت يولاند والدة جيجي حديد أن صديقها ووالد ابنها زين مالك اعتدى عليها بالضرب بحسب عدد من مواقع الفن العالمية. 

يولاند حديد والدة عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد ادعت أن المغني  الشهير زين مالك اعتدى عليها بالضرب الأسبوع الماضي، وأنها تفكر في تقديم بلاغ ضده للشرطة.

واضطر زين مالك الذي يبلغ من العمر 28 عاما، إلى الرد على هذه المزاعم في بيان له على حسابه بموقع تويتر. 

وأكد زين مالك حبيب جيجي حديد في بيانه، على أنه شخص يحرص على الخصوصية في حياته، ويسعى مؤخرا لتوفير مساحة آمنة وخاصة لابنته الصغيرة. 

وتحدث زين مالك عن تفاصيل الواقعة التي قررت يولاند حديد إثارتها إلى الصحافة رغم محاولاته للإبقاء على الأمر داخل الأسرة، موضحا أن خلاف ما وقع بينه وبين أحد أفراد الأسرة التي حضرت إلى منزله في غياب ابنتها منذ عدة أسابيع. 

وأشار زين مالك إلى أنه رغم جهوده للحفاظ على سرية الشأن العائلة إلى أنه بطريقة ما تم تسريبه إلى الصحافة، فيما لم تتطرق يولاند إلى الإدعاءات علنا. 

وأصدرت جيجي حديد بيانا عبر وكيلها، حول خلاف زين مالك ووالدتها المزعوم، أكدت فيه على أنها تركز كل جهودها على طفلتها التي تبلغ من العمر 13 شهرا، وتحاول تحقيق الأفضل بالنسلة لها. 

قالت جيجي حديد في تصريحات صحفية لها من قبل أن علاقة  حبيبها زين مالك ووالدتها يولاند على ما يرام، مشيدة بدوره في التعامل معها والوقوف إلى جانبها. 

جيجي حديد 

ولدت جيجي حديد وترعرعت في لوس أنجلوس. والدها هو مطور العقارات محمد حديد، ووالدتها هي العارضة السابقة يولندا حديد (أمها هولندية، ووالدها من أصل فلسطيني. يصل نسبها من جهة والدها حسب قولها إلي ظاهر العمر أمير الناصرة. لجيجي اثنان من الأشقاء الأصغر سنا: الأخت بيلا، والأخ أنور. 


 وكلاهما أيضا عارضا أزياء. لديها أيضا اثنان من الأخوات الكبار من جهة والدها: مارييل وآلانا. بعد طلاق والديها، تزوجت والدتها من المنتج الموسيقي دايفيد فوستر، ولديه خمس بنات. في عام 2013، تخرجت حديد من مدرسة ماليبو الثانوية، حيث كانت قائدة فريق الكرة الطائرة، فضلا عن كونها متسابقة خيل.
 

بعد المدرسة الثانوية انتقلت إلى مدينة نيويورك من أجل التركيز على دراستها وحياتها كعارضة أزياء. درست حديد علم النفس الجنائي في ذا نيو سكول بداية من خريف 2013، ولكن علقت دراستها من أجل التركيز على مهنتها كعارضة أزياء.

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