سلاف فواخرجي.. تخطف الأنظار مع كلبها

يشتهر الكثير من الفنانين بعشقهم للحيوانات خاصة الكلاب، حيث يجدون فيهم الصديق الوفي والمخلص والأقرب، وينشر العديد من الفنانين فيديوهات وصورا لهم بصحبة كلابهم.



وحرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها عبر انستجرام صورة لها على البحر برفقة كلبها، نالت اعجاب متابعبها.



وتنتظر الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عرض الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش" وذلك بعد الانتهاء من تصوير دورها.



مسلسل "الكندوش 2" بطولة النجوم: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجى، كندة حنا، ومن إخراج سمير حسين.