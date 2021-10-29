عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا: لسه بدري على البطولة المطلقة والستات مظلومة في مصر

هنادي مهنا
هنادي مهنا

قالت الفنانة هنادي مهنا إن بطولة قصة "بدون ضمان" ضمن سلسلة حكايات مسلسل إلا أنا كان مسئولية كبيرة، مشيرة أنها لم تتخوف من تقديمها. 

وأوضحت هنادي مهنا في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنها لا تعتبر نفسها أصبحت قادرة على تقديم أدوار بطولة في أعمال درامية مشيرة إلى أن حكاية بدون ضمان قصة تطلبت وجود بطلة في هذا السن وبنفس الشكل. 

وأكدت هنادي مهنا  أنها مازالت في بداية الطريق، نافية رغبتها في التسرع وتقديم أعمال تكون فيها البطلة قائلة:"لسه بدري قوي إني أبقى بطلة عمل جديد.. لازم أتطور وأتعلم عشان أبقى قد المسئولية".  

وقالت هنادي مهنا إن مسلسل إلا أنا متحيز للستات، وهي بدورها متحيزة للحق مشيرة إلى أن الكثير من النساء يتعرض لظلم كبير. 

واستطردت هنادي مهنا في تصريحاتها لصدى البلد قائلة:" أنا مش فيمينست بس أنا شخصية مع الحق". 

وأشارت إلى أنها مستعدة لتقديم قصة جديدة من مسلسل إلا أنا، ويمكن أن تدور حول أزمة الرؤية التي تعاني منها الكثير من الأمهات والنساء في مصر. 

وأوضحت:" قصص الرؤية كبيرة جدا وفيها مشاكل.. والست مش مظلومة فيها عادي في مصر والست محتاجة تاخد حقها والرجالة محتاجة تعرف إنهم واخدين أكبر من حقهم بمراحل". 

بدون ضمان دور حياتي 

وقالت هنادي مهنا مهنا في حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "شخصيتي في مسلسل إلا أنا ليست قريبة مني في الحقيقة".

وأضافت هنادي مهنا: "ليا الشرف إني أمثل مع الفنان الكبير أحمد بدير.. أحب شخصية مريم التي قمت بتجسيدها في المسلسل".

وتابعت هنادي مهنا: "دوري في مسلسل إلا أنا اعتبره أحلى دور في حياتي، وأشكر المؤلف على الشخصية التي كتبها بحرفية كبيرة".

هنادي مهنا إلا أنا بدون ضمان مسلسلات هنادي مهنا وزن هنادي مهنا

ترشيحاتنا

"مصطفي فهمي" يبرئ نفسه من تهمة التحيز للأهلي ويكشف عن بديل غالي وإمكانية تأجيل أمم افريقيا

تكريم هاني شنودة.. ندوة عن موسيقى الجاز بمصر.. حفل غنائي لنهى فكري مغنية موسيقى الجاز.. تفاصيل أول أيام مهرجان القاهرة الدولي للجاز

تسلا S Plaid .. سيارة كهربائية خارقة تحقق أرقاماً قياسية مذهلة

أمريكا تضيق الخناق على هواوي وزد تي آي

رئيس شركة تذكرتي يكشف عن سيستم الحصول على تذاكر مباريات الدوري

مصطفى مراد : فرنسا تتجاهل تألق محمد صلاح لضمان تتويج بنزيمة بلقب أفضل لاعب في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

بالصوت والصورة .. مرتضى منصور يرد على شائعة وفاته إثر أزمة قلبية

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بقيام وزير التعليم العالي بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ