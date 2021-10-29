هنادي مهنا: لسه بدري على البطولة المطلقة والستات مظلومة في مصر

قالت الفنانة هنادي مهنا إن بطولة قصة "بدون ضمان" ضمن سلسلة حكايات مسلسل إلا أنا كان مسئولية كبيرة، مشيرة أنها لم تتخوف من تقديمها.

وأوضحت هنادي مهنا في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إنها لا تعتبر نفسها أصبحت قادرة على تقديم أدوار بطولة في أعمال درامية مشيرة إلى أن حكاية بدون ضمان قصة تطلبت وجود بطلة في هذا السن وبنفس الشكل.

وأكدت هنادي مهنا أنها مازالت في بداية الطريق، نافية رغبتها في التسرع وتقديم أعمال تكون فيها البطلة قائلة:"لسه بدري قوي إني أبقى بطلة عمل جديد.. لازم أتطور وأتعلم عشان أبقى قد المسئولية".

وقالت هنادي مهنا إن مسلسل إلا أنا متحيز للستات، وهي بدورها متحيزة للحق مشيرة إلى أن الكثير من النساء يتعرض لظلم كبير.

واستطردت هنادي مهنا في تصريحاتها لصدى البلد قائلة:" أنا مش فيمينست بس أنا شخصية مع الحق".

وأشارت إلى أنها مستعدة لتقديم قصة جديدة من مسلسل إلا أنا، ويمكن أن تدور حول أزمة الرؤية التي تعاني منها الكثير من الأمهات والنساء في مصر.

وأوضحت:" قصص الرؤية كبيرة جدا وفيها مشاكل.. والست مش مظلومة فيها عادي في مصر والست محتاجة تاخد حقها والرجالة محتاجة تعرف إنهم واخدين أكبر من حقهم بمراحل".

بدون ضمان دور حياتي

وقالت هنادي مهنا مهنا في حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "شخصيتي في مسلسل إلا أنا ليست قريبة مني في الحقيقة".

وأضافت هنادي مهنا: "ليا الشرف إني أمثل مع الفنان الكبير أحمد بدير.. أحب شخصية مريم التي قمت بتجسيدها في المسلسل".

وتابعت هنادي مهنا: "دوري في مسلسل إلا أنا اعتبره أحلى دور في حياتي، وأشكر المؤلف على الشخصية التي كتبها بحرفية كبيرة".