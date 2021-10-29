ميرفت وعلاء والخالة خيرية.. أدوار حجزت للفنانة "سلوى محمد علي" مكانا في قلوب المشاهدين

مازالت الفنانة سلوى محمد علي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 57، لها مكانة مميزة في قلوب الجمهور، الذي تعلق بها في بداياتها الفنية، ويحب مشاهدتها حاليا في أدوار الأم التي برعت بها في العديد من الأعمال الدرامية.

تعد سلوى محمد علي حاليا من أبرز النجمات اللاتي يقدمن أدوار الأم أو الخالة في السينما و الدراما المصرية، وتقدمها بمهارة وصدق جعلتها وجها مألوفا على قلوب ومسامع الجمهور.

سلوى محمد علي

بدأت سلوى محمد علي مشوارها الفني في نهاية الثمانينات، وشاركت في مسلسلات معروفة خلال التسعينات، لكن بدايتها الحقيقية كانت بالآداء الصوتي في مسلسل بوجي وطمطم بشخصية الست حرباية، ثم كان للألفينات كلمة أخرى في مشوارها.

لعبت دورخالة هند صبري في فيلم مذكرات مراهقة، وفي نفس العام قدمت دورها الكوميدي الصغير لكنه بارز جدا في فيلم جاءنا البيان التالي بشخصية ميرفت العروس التي فازت بجائزة باور فاميلي، وقدمت مشهدين يتذكرهما الجمهور جيدا في العمل الذي شهد على نجاح محمد هنيدي أيضا.

أسند إليها دور الخالة خيرية عام 2002، لتصبح من أبرز شخصيات عالم سمسم الذي ساهم في تنشئة وتثقيف وتعليم جيل كبير من الأطفال أصبحوا شبابا اليوم، وفتح لها أبواب التمثيل والشهرة.

سلوى محمد علي

قدمت سلوى محمد على دور الأم في العديد من الأفلام السينمائية أبرزها فتاة المصنع، أسوار القمر، بيبو وبشير، الخلية.

وهي أيضا أم للعديد من الفنانين في الدراما التلفزيونية، ومن أبرز أدوارها طريقي، حارة اليهود، ولعبت دور والدة آسر ياسين فى مسلسل "100 وش"، خلي بالك من زيزي، وأخيرا إلا أنا حكاية بيت عز.