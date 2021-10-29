بقيادة كيروش.. الحضري ينشر صورة للجهاز الفني لمنتخب مصر

شارك عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر متابعيه صورة جديدة له برفقة الجهاز الفني للمنتخب المصري وذلك عبر حسابه علي "إنستجرام"



وظهر عصام الحضري برفقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، بجانب ضياء السيد المدرب العام، ومحمد شوقي و وائل جمعة، نالت اعجاب متابعيه.



وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قررت تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، بجانب ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.