إطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض جمالها على إنستجرام





شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي سليم فى الصورة بإطلالة مبهجة، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة ونالت تفاعل متابعيها وانهالت عليها تعليقات الإعجاب.



يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.



ويعد مسلسل "لحم غزال" ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .