مي سليم تستعرض جمالها على شاطئ البحر.. صورة

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي سليم مرتدية ملابس البحر أثناء قضاء إجازة فى إحدى المدن الساحلية، ونالت تفاعل متابعيها وانهالت عليها تعليقات الإعجاب.



يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.



ويعد مسلسل “لحم غزال” ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير "هيثم زنيتا" بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل “سلطانة المعز” .