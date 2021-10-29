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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش تجميل.. محمد لاشين : عدم علاج الحَوَل يسبب العمى .. فيديو

محمد لاشين
محمد لاشين

حذر الدكتور محمد لاشين، استشاري طب وجراحة العيون  بكلية الطب جامعة الأزهر، من عدم معالجة مشكلة الحول في العين، موضحا  أن معالجة الحول ليس شكل تجميلي فقط، لأن الإهمال في معالجة الحول يؤثر على النظر.


وقال محمد لاشين، خلال لقائه لـ برنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2"،: "لو عين حوله لسنين طويلة من الممكن أن تتسبب في فقدان النظر نهائيا، ولا نستطيع معالجته وإرجاعها مرة أخرى"، مؤكدا: "لا بد من فحص الحول بسرعة ومعالجتها في سن صغير، لأن معالجة الحول في سن مبكر أفضل بمراحل قبل فقدان البصر نهائيا".

وأضاف محمد لاشين، إن  مفهوم  تصحيح الإبصار اختلف عما كان يحدث قديما ويتم العمل حاليا على تصحيح الإبصار وتحسين جودة الرؤية لدى الفرد والاستغناء عن النظارات والعدسات اللاصقة، مشيرا الي ان تصحيح الابصار  لا يحل مشاكل المياه البيضاء ومشاكل الشبكية والقرنية".

وتابع محمد لاشين :"  أي فرد مصاب بقصر أو طول نظر أو استجماتيزم عليه استشارة الطبيب للتعرف على طريقة التعامل مع طول وقصر النظر ونوع العملية المناسبة له".

 

وأكمل محمد لاشين :"  هناك عمليات مختلفة لتصحيح الإبصار، ومنها الليزر السطحي والليزر التفصيلي لمن يعاني من عدم انتظام في سطح القرنية ".
 

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