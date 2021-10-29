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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أفادت "العربية نت " بأن  قوات الجيش اليمني تخوض، معارك عنيفة لدحر مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأفشلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها المليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

كما كسرت هجوماً للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

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غارات لطيران التحالف.. الجيش اليمني: سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية

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الجيش اليمني: قتلى في صفوف ميليشيات الحوثي إثر غارات بمحافظة الجوف


من جانبها؛ شنّت ‏مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بالتزامن مع المعارك، عدة غارات جوية، مستهدفة تجمعات ومواقع متفرقة للمليشيات الحوثية جنوب وغرب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير دبابة ومخزن ذخائر وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعامل قوات الجيش مع مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة.

وانتهت العملية، وفق مصادر عسكرية، بسقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

يُذكر أن مليشيا الحوثي تشنّ منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد

اليمن الجيش اليمني مليشيات الحوثى المقاومة الشعبية طيران التحالف جبهة الكسارة

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