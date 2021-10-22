الجيش اليمني: قتلى في صفوف ميليشيات الحوثي إثر غارات بمحافظة الجوف

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، مقتل عدة عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية وتدمير آلياتهم إثر غارات للتحالف العربي بمحافظة الجوف.

وقال الجيش اليمني إنه أعلن طريق بيحان-عتق في شبوة منطقة عسكرية.

في سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركنج، الخميس، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن "الإدارة الأمريكية ملتزمة بأمن المملكة العربية السعودية 100%".

وأضاف: "نشهد تصعيدًا كبيرًا لهجمات الحوثيين ضد المملكة.. هناك 70 ألف أمريكي يعيشون في السعودية، وحياتهم في خطر بسبب صواريخ الحوثيين".

وتابع لندركنج: "لم أر أي دليل يظهر أن إيران تريد إنهاء الحرب في اليمن. إن دعم طهران للحوثيين وتقديم السلاح لهم هو مصدر قلق كبير للولايات المتحدة".

كما قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ان تعليقات قيادات ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على بيان مجلس الأمن الصادر، الأربعاء، تأكيد جديد على تبنيها نهج التصعيد السياسي والعسكري.

أشار الإرياني في بيان، مساء الخميس، إلى أن تلك التصريحات تؤكد استمرار ميليشيا الحوثي في تحدي إرادة وإجماع المجتمع الدولي على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار بمختلف الجبهات، وإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث.

ووصف الإرياني، إصرار ميليشيا الحوثي على تبني نهج التصعيد ورفض دعوات التهدئة وتقويض الجهود الدولية لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن، بأنها "تنفيذ حرفي لاملاءات النظام الإيراني الذي يتحكم في قرارها السياسي والعسكري، ويستخدمها كأداة لتنفيذ اطماعه التوسعية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي‏".