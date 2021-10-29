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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشارك بختام المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم بكوريا الجنوبية |صور

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالجلسة الختامية للمؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم الذى عقده معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة بكوريا الجنوبية فى الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر.

تناولت الجلسة التباحث حول وثيقة العمل الخاصة باستراتيجية اليونسكو GNLC2021، وذلك لتعزيز المناقشات حول اقتراحات تحسين عمل المجموعات المواضيعية و أيضاً تعزيز تجربة التعلم الجماعي للمدن الأعضاء في اليونسكو و تحقيق الشراكة فيما بينهم.

وتبادلت "المحافظ" و عمد و محافظي الدول المشاركة  الآراء والخبرات حول تلك الموضوعات ، كما قدمت "الدكتورة منال عوض" عرضًا حول مشروع دمياط بعد حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١ ضمن عشر مدن حول العالم والتى تم الإعلان عنها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، كما أكدت أن دمياط تتمتع بمقومات فريدة وموقع متميز على الخريطة المصرية بالإضافة إلى تمتع أهلها بمهارات مختلفة، والذى أدى  بدوه إلى تحقيق مشاركة قوية بأنشطة المؤتمر وجعلها اكثر صمودًا أمام تداعيات التحديات المتزايدة.

وفى هذا السياق،، تحدثت "محافظ دمياط" خلال المؤتمر الذى يحمل رسالة "من الطوارئ إلى المرونة لبناء مدن صحية ومرنة"، عن أبرز ما حققته دمياط مؤخرًا خاصة في ظل جائحة كورونا وذلك بتنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية لجعل المدينة اكثر صمودًا أمام تلك الجائحة، و توفير مساحات صحية تساهم أيضاً فى اكتساب مهارات ومعارف جديدة.

وأعربت " محافظ دمياط " عن خالص سعادتها لفوز دمياط بجائزة اليونسكو لمدن التعلم ومشاركتها بهذا المؤتمر، وتوجهت بالشكر الجزيل إلى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على ما يقدمه من دعم لمنهجية التعلم، كما وجهت التحية إلى جمهورية كوريا لاستضافتها هذا الحدث الهام.

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