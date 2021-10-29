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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة وضم الزوجة

صدى البلد

يستعرض صدى البلد، خطوات وطريقة ضم الزوجة المقيدة تموينيا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.

طريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج

ادخل على موقع دعم مصر

ادخل على بوابة مصر الرقمية

1- عمل حساب على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية

2- توافر رقم بطاقة التموين

3- إسم الزوجة رباعيا 

4- الرقم القومي للزوجة

5- اختيار العلاقة (زوجة)

ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين

شروط استخراج بطاقة تموين بعد تنفيذ القرار الرئاسي لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه منذ أول يوليو الماضي.

 الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموين

- المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة

- المستفيدون من معاش السادات ومبارك

- عمال اليومية و العمالة غير المنتظمة

- أصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين

- المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات 

- المتعطلين عن العمل ومن في حكمهم

شروط استخراج بطاقة تموين الجديدة 

- مواطن مصري الجنسية 

- الإقامة داخـل مـصر

- الحـد الأقصى للـ راتـب 2400 جنيه شهريا

- الحد الأقصى للمعاش 1500 جنيه شهريا

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

أولا: أدخل على موقع بوابة مصر الرقمية 

ثانيا: اضغط على ابدأ الخدمة

ثالثا: أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي.

رابعا: اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

خامسا : يمكنك إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين.

سادسا: اضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها.

سابعا: اقرأ الشروط والأحكام واضغط موافق.

ثامنا: ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

تاسعا: سيتم عرض كافة البيانات التي ادخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده.

عاشرا: يمكنك دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.

تموين بطاقة تموين التموين وزارة التموين ضم الزوجة

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