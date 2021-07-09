4 زجاجات زيت على البطاقة.. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أي قرارا من وزارة التموين يهدف لتنظيم عملية صرف السلع من مخازن الجملة إلى البدالين التموينيين.

صرف السلع

وأشار كمال، إلى أن من حق المواطن صرف زجاجة زيت 1 لتر حتى أربع زجاجات، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وصرف كيلو أرز لكل بطاقة تموينية، مؤكدا أن منظومة التموين كما هي منذ بدايتها عام 2014.

ولفت إلى أن دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة يبلغ 36 مليار جنيه في السنة، نافيا نقص أي سلعة تموينية للمواطنين على البطاقة التموينية.

خروف العيد

وكشف كمال، أن وزارة التموين قررت صرف الأضاحي «خروف العيد» بالتقسيط من خلال المجمعات الاستهلاكية، موضحا أن سعر الكيلو 65 جنيه قائم لمدة 6 أشهر.

نادي القرن

وحول حقيقة رفض التموين منح علامة تجارية لنادي القرن للزمالك، قال إن بعض الصحف نشرت أنباء غير صحيحة بشأن ذلك، مؤكدا أنه لم يصدر عن الوزارة رفض أو قبول العلامة التجارية لنادي الزمالك «ما زال قيد الدراسة».