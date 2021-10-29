غادة إبراهيم: الإطلالات العارية لن تضيف شيئا للفنانة

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إن ارتداء الملابس العارية لن تضيف شيء للفنانة، ولا يمكن أن نحصر المهرجانات السينمائية في إطلالات الفنانات العارية، ولكن هناك أفلام هادفة يتم عرضها بالإضافة إلى إقامة العديد من ندوات".

وأضافت غادة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب تقييم المهرجانات السينمائية بكامل فعالياته وما يقدمه من محتوى، مشيدة بالمخرجة كاملة أبو ذكري إحدى عضوات لجنة التحكيم بالمهرجان، مضيفة أنها تتعامل مع السوشيال الميديا بحذر شديد، لافتة أن مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على تحطيم المشاهير فهي سلاح ذو حدين.

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، الفنانات التي أعلنت عن المشاركة في التبرع بالأعضاء بعد وفاتهن، تبحث عن تصدر الترند، موضحة أن الدكتور خالد منتصر تنبى هذه المبادرة تحدث عنه من عدة سنوات.