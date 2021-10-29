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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ناصر لوزا يكشف تأثيرات أزمة كورونا على نفسية الطواقم الطبية في مصر

كورونا
كورونا

علق الدكتور ناصر لوزا، استشاري الطب النفسي، ورئيس الاتحاد العالمي لصحة النفسية، على تأثيرات أزمة كورونا على نفسية الطواقم الطبية في مصر، قائلا: إن العاملون في الطب تعرضوا خلال الفترة الماضية لضغوط نفسية كبيرة بسبب مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة دعم العاملين في قطاع الرعاية الطبية في كل دول العالم.

 

ودعا الدكتور ناصر لوزا، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، جميع المجتمعات حول العالم بدعم الأطقم الطبية نفسيا ومعنويا، لافتًا أنهم استمروا في العمل بمستشفيات العزل لعدة أسابيع متواصلة في بداية أزمة كورونا لمواجهة الجائحة.

 

وأضاف ناصر لوزا ،  أن ضغط العمل وعدم التقدير يعرض الشخص لاكتئاب نفسي، لذلك يأتي الاكتئاب بعد الصدمة الشديدة من المجتمع، مؤكدا ان الاكتئاب ما بعد الاصابة بكورونا يكون شديدا للغاية ويصل ببعض المرضى إلى التفكير الدائم في الموت ، فضلا عن أنه ليس هناك لقاح للاكتئاب وكلها أدوية وقائية فعالة للغاية .

 

وأوضح ناصر لوزا ،  أن الطبيب مريض صعب بسبب تعوده على معالجة المرضى، لافتًا الى ان الاطباء في كل العالم يوجهون أمرين، هما: الأطباء لا يسمعون الكلام إذا مرضوا ـ يتناول الطبيب علاجه عن طريق التليفون ولن تجد طبيب يذهب لعيادة طبيب أخر لأخذ استشارة طبية أو تناول أدوية، بالاضافة إلى أن الطبيب يقف الأدوية من تلقاء نفسه.

 

ناصر لوزا كورونا الطب النفسي حديث القاهرة فيروس كورونا مستشفيات العزل

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