نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

يمكن أن يساعد التصوير بالموجات فوق الصوتية لمدة 5 أسابيع في اكتشاف المخالفات في الحمل. كما أنه يتيح للوالدين الحصول على لمحة أولى عن طفلهم، عادة ما يتم وصف الموجات فوق الصوتية حول هذه المرحلة لمعرفة احتمالية حدوث مضاعفات خلاف ذلك ، بالنسبة للأم السليمة ، من الأفضل الانتظار لمدة 12 أسبوعًا على الأقل من الحمل.

متى تذهب لأول مسح بالموجات فوق الصوتية؟

وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ، يمكن للمرأة الحامل إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية بين 18 و 22 أسبوعًا من الحمل، ومع ذلك ، يختلف كل حمل ، وسيقرر الطبيب الزيارة الأولى واللاحقة للموجات فوق الصوتية.

#برج_الحمل

مهنياً: تحمل إليك الحظوظ مشاريع جديدة ، وتدعوك إلى سحق المشاكل الماضية والتحكّم بمصيرك بدون تخاذل أو تراجع معنوي، إذ إن مساعيك تتكلل الآن بالنجاح. إياك أن تؤجّل ما يجب القيام به فوراً . لا تتأخر ولا تتخاذل، فالكواكب تدعم خطواتك وتحركاتك وأسفارك وأبحاثك، حتى إنها تعد بأرباح أو بجائزة تنالها صدفة أو تأتي إليك في الوقت الذي لم تتوقّعه.

عادة، تكون الفترة الأولى من شهر نوفمبر متناغماً معك هذه الفترة تبدو ممتازة فتزوّدك بطاقة كبيرة وحيويّة فقدتها لوقت طويل، لكي تشعر بالنشاط وتواصل الجهود، غير معني بتعب الأيام السابقة.

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.



كشفت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل في برج الأسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس..