عاجل
أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي خبر x تريند ...هاشتاج سنة حلوة يا بيبو يتصدر تويتر ..عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. لقاء الخميسي تروج لحكاية "حتة من القمر" أذكار بعد الصلاة .. فضلها وكيفية أدائها علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط أخبار السيارات| مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديل 2021.. أبرز 5 سيارات كروس أوفر في مصر موديل 2021.. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

الموجات فوق الصوتية لمدة 5 أسابيع من الحمل.. ماذا تشاهد وهل مهمة

 

يمكن أن يساعد التصوير بالموجات فوق الصوتية لمدة 5 أسابيع في اكتشاف المخالفات في الحمل. كما أنه يتيح للوالدين الحصول على لمحة أولى عن طفلهم، عادة ما يتم وصف الموجات فوق الصوتية حول هذه المرحلة لمعرفة احتمالية حدوث مضاعفات خلاف ذلك ، بالنسبة للأم السليمة ، من الأفضل الانتظار لمدة 12 أسبوعًا على الأقل من الحمل.

متى تذهب لأول مسح بالموجات فوق الصوتية؟

وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد ، يمكن للمرأة الحامل إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية بين 18 و 22 أسبوعًا من الحمل، ومع ذلك ، يختلف كل حمل ، وسيقرر الطبيب الزيارة الأولى واللاحقة للموجات فوق الصوتية.

 

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 30 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2021
 

#برج_الحمل
مهنياً: تحمل إليك الحظوظ مشاريع جديدة ، وتدعوك إلى سحق المشاكل الماضية والتحكّم بمصيرك بدون تخاذل أو تراجع معنوي، إذ إن مساعيك تتكلل الآن بالنجاح. إياك أن تؤجّل ما يجب القيام به فوراً . لا تتأخر ولا تتخاذل، فالكواكب تدعم خطواتك وتحركاتك وأسفارك وأبحاثك، حتى إنها تعد بأرباح أو بجائزة تنالها صدفة أو تأتي إليك في الوقت الذي لم تتوقّعه.
عادة، تكون الفترة الأولى من شهر نوفمبر متناغماً معك هذه الفترة تبدو ممتازة فتزوّدك بطاقة كبيرة وحيويّة فقدتها لوقت طويل، لكي تشعر بالنشاط وتواصل الجهود، غير معني بتعب الأيام السابقة.

 

برج العقرب .. مواليد اليوم 30 أكتوبر لديه ميزة تجتذب النساء

 

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.
 

كشفت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل في برج الأسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الأجواء إيجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس..

 

موقع نشر موقع صدى البلد الإخباري المراة نشرة المرأة والصحة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. فوائد تناول مغلي قشور الموز.. حظك اليوم الأربعاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27-10-2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 25 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

نشرة المرأة.. حظك اليوم وماذا يقول تاريخ ميلادك..وتمرين يجعلك تنام في دقيقة

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|خبير يحذر من رسائل خطيرة منتشرة على واتساب.. "فيسبوك" Meta شركة تقنية اجتماعية

اخبار التعليم.. انتهاء أزمة تأخر تسليم كتب علوم ورياضيات 4 ابتدائي غدا.. انطلاق المؤتمر الدولي لآثار جامعة عين شمس.. وبدء امتحانات أعمال السنة لتمريض القاهرة أول نوفمبر

تصفح الآن كتاب «القيم واحترام الآخر» المقرر على 4 ابتدائي.. من هنا

6 ضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء للمنشآت السكنية

نشرة المرأة : ماهي مهمة الموجات فوق الصوتية بعد بداية الحمل.. توقعات الأبراج الأسبوعية ونصائح مهمة للجميع

أخبار الرياضة .. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده .. وليد عرفات رئيسا لـ سموحة ..وإقالة الجهاز الطبي لـ البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

القاهرة والإسكندرية الأبرز.. سقوط أمطار في عدة محافظات

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر.. تركي آل الشيخ يفتح النار علي جورج قرداحي

علاوة سنوية وحماية من الفصل.. مزايا مشروع قانون العمل الجديد في نقاط

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ