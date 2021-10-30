عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. مواليد اليوم 30 أكتوبر لديه ميزة تجتذب النساء

الأبراج
الأبراج

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.
 

كشفت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل في برج الاسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الاجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس..

txt

نشرة المرأة والصحة.. فوائد تناول مغلي قشور الموز.. حظك اليوم الأربعاء

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27-10-2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك


مولود اليوم فى علم الفلك 

 

لمواليد اليوم 30 أكتوبر سنة مميزة تجعلك المنافس الأقوى والاصعب فتكون سنة نشيطة وواعدة بإنجازات مهمة فتتحمس لبدء مشروع او اتخاذ قرار مصيري كما يبشرك الفلك ببداية مرحلة جديدة استثنائية فما عليك الا ان تتقدم بقوة وبكل جرأة وان تكون جاهزا وتثبت وجودك فأنت شخص مبدع افكارك سباقة مميزة ورائعة جدا جدا فلا احد يستطيع ان يتخطى قدراتك المبدعة والايجابية.


مواليد اليوم السبت 30 تشرين الاول اكتوبر من برج العقرب 


قد يبدو مولود اليوم من برج العقرب لك جافا في عواطفه، ولكن في أعماق قلبه تكمن كثير من المشاعر. قد يكون من الصعب على رجل العقرب إظهار مشاعره بسبب طبيعته التي تميل إلى أن تكون مسيطرة على كل شيء، وبالطبع ستكون السيطرة على مشاعره من أهم أولوياته حتى وإن أظهر بعض العواطف، فلن يكون ذلك بشكل جهري أمام الناس أبدا. يحب بشغف وقد يظهر اهتمامه ويعبر عن مشاعره بوضوح وصراحة بمجرد أن يكون في دائرة الراحة الخاصة به.

 

شخصيته جذابة ويصعب مقاومتها. يميل رجل العقرب إلى الغموض وهو ما يجعل النساء أكثر فضولا للتعرف عليه.

 

يستمتع بوجود عائلته وأصدقائه حوله وتجدينه يبحث دوما عن الأشخاص الحقيقين الذي يبعدون عن التصنع.

العقرب برج العقرب برج الأسد الأبراج المثيرة الأبراج المثيرة للجدل

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. فوائد تناول مغلي قشور الموز.. حظك اليوم الأربعاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27-10-2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 24 - 10- 2021

نشرة المرأة.. حظك اليوم وماذا يقول تاريخ ميلادك..وتمرين يجعلك تنام في دقيقة

ترشيحاتنا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

ألف شكر.. الخطيب يودع جماهير الأهلي في مباراة اعتزاله الشهيرة.. فيديو

مصر تسجل 927 إصابة جديدة بكورونا والسعودية والبحرين تطردان سفير لبنان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

فصل الكهرباء عن مرسى علم .. اعرف المواعيد والمناطق

تبدأ اليوم .. مطار مرسى علم يستقبل 88 رحلة طيران دولية وداخلية

السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر.. تركي آل الشيخ يفتح النار علي جورج قرداحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

السعودية وقيادتها وشعبها خط أحمر.. تركي آل الشيخ يفتح النار علي جورج قرداحي

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

عمرو أديب: ارتفاع سعر ساندويتش الفول والطعمية في بداية نوفمبر.. فيديو

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

كراسي طائرة وشاشة وهاند فرى لكل راكب .. استمتع برحلة داخل " قطارات top vip" إلى أسوان والإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

شاهد.. امرأة تلد 5 توائم فجأة دون سابق إنذار |صور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

قرد يسرق نظارة رجل ويرفض إعادتها إلا بشرط غريب |فيديو

فيديو

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ