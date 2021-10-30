برج العقرب .. مواليد اليوم 30 أكتوبر لديه ميزة تجتذب النساء

يبدأ برج العقرب من يوم 23 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر، ويعتبر العقرب من الأبراج المثيرة للجدل كثيرا، ولا يعرف البعض كيفية التعامل مع التابعين له.



كشفت خبيرة الأبراج ماغى فرح أنه لا يزال القمر يتنقل في برج الاسد الناري مشكلا مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب ولا تزال الاجواء ايجابية جدا لكل من مواليد الحمل الأسد القوس..



مولود اليوم فى علم الفلك

لمواليد اليوم 30 أكتوبر سنة مميزة تجعلك المنافس الأقوى والاصعب فتكون سنة نشيطة وواعدة بإنجازات مهمة فتتحمس لبدء مشروع او اتخاذ قرار مصيري كما يبشرك الفلك ببداية مرحلة جديدة استثنائية فما عليك الا ان تتقدم بقوة وبكل جرأة وان تكون جاهزا وتثبت وجودك فأنت شخص مبدع افكارك سباقة مميزة ورائعة جدا جدا فلا احد يستطيع ان يتخطى قدراتك المبدعة والايجابية.



مواليد اليوم السبت 30 تشرين الاول اكتوبر من برج العقرب



قد يبدو مولود اليوم من برج العقرب لك جافا في عواطفه، ولكن في أعماق قلبه تكمن كثير من المشاعر. قد يكون من الصعب على رجل العقرب إظهار مشاعره بسبب طبيعته التي تميل إلى أن تكون مسيطرة على كل شيء، وبالطبع ستكون السيطرة على مشاعره من أهم أولوياته حتى وإن أظهر بعض العواطف، فلن يكون ذلك بشكل جهري أمام الناس أبدا. يحب بشغف وقد يظهر اهتمامه ويعبر عن مشاعره بوضوح وصراحة بمجرد أن يكون في دائرة الراحة الخاصة به.

شخصيته جذابة ويصعب مقاومتها. يميل رجل العقرب إلى الغموض وهو ما يجعل النساء أكثر فضولا للتعرف عليه.

يستمتع بوجود عائلته وأصدقائه حوله وتجدينه يبحث دوما عن الأشخاص الحقيقين الذي يبعدون عن التصنع.