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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعادة.. سيناريوهات لمصير انتخابات نادي سموحة بعد إقامتها

انتخابات سموحة
انتخابات سموحة

أظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة"الرياضي – الاجتماعي"، في الساعات الاولى من صباح السبت ، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، وحصد عمر خمس الغنيمي، مقعد النائب، وذلك في الانتخابات التي جرت رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسويةوالتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الإجراءات، وموقف المستبعدين.

 

وكانت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي "التي تُعد أحكامها قضائية وواجبة النفاذ"، أصدرت قرارًا فجر يوم الجمعة، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفسالمقعد، واللواء سعيد فرج، المرشح على منصب نائب الرئيس.

 

 وعقب صدور القرار بالتأجيل تقدم المرشح المهندس محمد فرج عامر بالطعن عليه ودون ان ينتظر البت فيه أصر على اجراء الانتخابات والتي اسفرت عن نجاح وليد عرفات رئيسا.

وبناء على ما تم ذكره فإن مصير انتخابات نادي سموحة سيتم تحديده خلال ساعات وهو في الاغلب اعادتها في ضوء مواد القانون وقرار مركز التسوية وفض المنازعات وتحديد موعد جديد الدعوة للجمعية العمومية لانتخاب مجلس للنادي السكندري.

 

وهناك اتجاه اخر بقبول طعن فرج عامر على قرار التأجيل واعتبار اقامة الانتخابات صحيحة واعتماد نجاح وليد عرفات ومجلسه لادارة النادي.

 

وقد تأتي اقرار الانتخابات دون اعادتها بسبب نجاح وليد عرفات حيث ان سبب قرار التأجيل هو فرصة للفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفس المقعد، واللواءسعيد فرج، المرشح على منصب نائب الرئيس

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