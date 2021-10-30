تعرف علي أسعار الفضة بالسوق المصري.. فيديو

النساء دائما تعتاد علي ارتداء زينة المجوهرات حتي تعطيها نظرة جيدة في جميع الأوقات، ولكن في الآونة الأخيرة ارتفع سعر الذهب وهو المعدن الأول الذي تعجب به النساء ولكن تحولو إلى المعدن البديل، وهو معدن الفضة.



رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر آخر أسعار الفضة امس الجمعة بمحلات الفضة بشارع شبرا ، والتي شهدت ارتفاع طفيف يعادل ٢ جنيه للجرام.

وقال مايكل صاحب أحد محلات الفضة بشارع شبرا مصر أن جميع أعيرة الفضة ارتفعت بنسبة ملحوظة عن الأيام الماضية، باختلاف الأنواع التركي والسويسري وغيرها.

وأشار أن الارتفاع في أسعار الفضة يشتمل الأسواق العالمية، ولا يقتصر على مصر فقط، وتعد أحدث الموديلات الرجالي الخواتم الفحم السوداء، والأحجار الملونة.

وأضاف سعر الفضة الخام اليوم عيار 900 هو 9.50جنيها للجرام وسعر جران الفضة عيار 800 هو 8.50 جنيه والفضة المصنعة المصري عيار 925 تتراوح بين 15 جنيه لتصل الي 20 جنيه للجرام والفضة الإيطالي تتراوح بين 30 الي 40 جنيه للجرام.

وأشار ان حركة البيع والشراء ضعيفة جدا موضحا ان من المتوقع ارتفاع ايَسعار الذهب والفضة الفترة القادمة.