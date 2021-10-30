أجواء الشتاء تقترب| أمطار وسحب رعدية في المحافظات ..غطاء استوائي يغطي شمال مصر ..الفترة الراهنة تشهد تقلبات جوية

- أمطار ورعد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

- أمطار خفيفة في القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا

- غطاء سحابي استوائي يغطي شمال مصر

- طقس اليوم السبت يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك وجود فرص لسقوط الأمطار بمعظم محافظات الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم السبت، ليلا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم، يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد أيضا بمناطق متفرقة.

وكانت نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى تكون غطاء سحابي استوائي، يمتد ليشمل شمال البلاد، يجعل فرص سقوط الأمطار قائمة.

وقالت هيئة الأرصاد، خلال حسابها على موقع "فيسبوك"، إنه من خلال صور الأقمار الصناعية تظهر أن الأمطار سوف تكون مختلفة الشدة علي مختلف المناطق، ويمكن سماع دوي الرعد منها.

وأضافت هيئة الأرصاد، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب الرعدية على محافظتي الإسكندرية والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار.

وأكدت الأرصاد، أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم السب الموافق 30 أكتوبر، والأحد، بينما تشهد السواحل الشمالية ومحافظات البحيرة ودمياط وكفر الشيخ سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل إلى رعدية بمحافظتي اسكندرية ومطروح.

ومن جهته، كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية لطقس الأسبوع المقبل.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،: "الفترة الراهنة ستشهد فترة تقلبات جوية سواء ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، بجانب تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة بأنحاء مختلفة من البلاد.

وأوضح شاهين: "هناك فرص لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة في شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية".

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالأرصاد الجوية: عادة ما نشهد الأمطار في هذه الفترة، وهى أمطار رعدية ومتوسطة في مطروح وامتدت من كفر الشيخ والبحيرة.

وأشار شاهين إلي أنه سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار للطقس، وستزيد فرص سقوط الأمطار خلال 48 ساعة ، وسنشهد أسبوعا من التقلبات، مؤكدا: "اليوم السبت متوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المناطق المطلة على البحر المتوسط مثل البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والإسكندرية، وفي الدلتا فرص سقوط الأمطار خفيفة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 28 للعظمى والصغرى 20

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21