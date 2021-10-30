فيراري F40 الكلاسيكية الخارقة .. لماذا يصنفها الكثيرون بأنها أفضل سيارة تنتجها الشركة الإيطالية ؟

إذا ذكرنا السيارات الخارقة خاصة و سيارات فيراري عامة لابد لنا أن نذكر السيارة الكلاسيكية الأسطورية " فيراري F40 " و التي تعد أحد أشهر سيارات الشركة الأيطالية علي مدار تاريخيها الذي بدأ في منتصف القرن الماضي بسجل حافل و التي يصنفها عشاق و محبي الشركة بأنها الأفضل في تاريخ الشركة رغم كبر سنها .

و تعد سيارة " فيراري F40" أخر سيارة معتمدة شخصياً من قبل مالك و مؤسس العلامة التجارية "أنزو فيراري" قبل وفاتة و تعد السيارة الأكثر مبيعاُ و نجاحاً في تاريخ الشركة ، و قامت العديد من الشركات المختصة في تعديل السيارات بأعادة أحياء السيارة مجدداً .

و ظهرت فيراري F40 في العديد من الأماكن و المعارض المخصصة للسيارات الخارقة والتي يتجمع فيها محبي و عشاق السيارت من جميع أنحاء العالم.



و قامت فيراري بتصنيع 1311 نسخة منها في الفترة 1987 حتى عام 1996 حيث كانت الشركة تتلقى طلبات ثانوية لشراء السيارة الأسطورية .

و تستمد فيراري F40 قوتها من محرك V8 بسعة 3000 سي سي مزود بشاحن توربيني مزدوج يولد قوة تصل 471 حصان و عزم دوران يصل الي 577 نيوتن /متر و تستطيع التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدرة 7.4 ثانية و تبلغ سرعتها القصوى 321 كم/س .



بلغ سعر فيراري F40 عندما كانت تباع لأول مرة 400 ألف دولار ، و يبدأ سعرها الآن إذا وجدت كسيارة مستعملة مليون و 600 ألف دولار .