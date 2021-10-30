عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري F40 الكلاسيكية الخارقة .. لماذا يصنفها الكثيرون بأنها أفضل سيارة تنتجها الشركة الإيطالية ؟

فيراري F40
فيراري F40

إذا ذكرنا السيارات الخارقة خاصة و سيارات فيراري عامة لابد لنا أن نذكر السيارة الكلاسيكية الأسطورية " فيراري F40 " و التي تعد أحد أشهر سيارات الشركة الأيطالية علي مدار تاريخيها الذي بدأ في منتصف القرن الماضي بسجل حافل و التي يصنفها عشاق و محبي الشركة بأنها الأفضل في تاريخ الشركة رغم كبر سنها .

و تعد سيارة " فيراري F40" أخر سيارة معتمدة شخصياً من قبل مالك و مؤسس العلامة التجارية "أنزو فيراري" قبل وفاتة و تعد السيارة الأكثر مبيعاُ و نجاحاً في تاريخ الشركة ، و قامت العديد من الشركات المختصة في تعديل السيارات بأعادة أحياء السيارة مجدداً .

و ظهرت فيراري F40 في العديد من الأماكن و المعارض المخصصة للسيارات الخارقة والتي يتجمع فيها محبي و عشاق السيارت من جميع أنحاء العالم.


و قامت فيراري بتصنيع 1311 نسخة منها في الفترة 1987 حتى عام 1996 حيث كانت الشركة تتلقى طلبات ثانوية لشراء السيارة الأسطورية .

و تستمد فيراري F40 قوتها من محرك V8 بسعة 3000 سي سي مزود بشاحن توربيني مزدوج يولد قوة تصل 471 حصان و عزم دوران يصل الي 577 نيوتن /متر و تستطيع التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدرة 7.4 ثانية و تبلغ سرعتها القصوى 321 كم/س .


بلغ سعر فيراري F40 عندما كانت تباع لأول مرة 400 ألف دولار ، و يبدأ سعرها الآن إذا وجدت كسيارة مستعملة مليون و 600 ألف دولار .

سيارات فيراري شراء السيارة المعارض إيطالي مليون تجارية شخص تعديل السيارات سيارة فيرارى السيارات الخارقة فيراري F40

موضوعات متعلقة

دودج تكشف عن تصميم سيارتها الكوبيية الفاخرة "تشالنجر سوبر ستوك" موديل 2022

لامبورجيني تتألق في عام 2021 وتحقق أرقاماً قياسية عالمية جديدة

فيراري GTB 296 موديل 2022 .. هجينة خارقة توفر تجربة قيادة ممتعة

بمحرك بقوة 1341 حصانا .. تعرف على السيارة الكهربائية Nio EP9

الفرنسية DS تقدم تصورا مستقبليا لتصميم السيارات الخارقة في عام 2035

سعر ومواصفات السيارة الأكثر مبيعا لدى لامبورجيني في عام 2021

فورد تطلق أول فيديو لسيارتها الكهربائية الخارقة Mustang Mach E 1400

باجاني هويرا أر 2022 .. سوبر كار إيطالية بمحرك خارق

ترشيحاتنا

الأزمة العالمية تطال الجميع.. التضخم الأمريكى يرتفع بأسرع وتيرة منذ 30 عاما

افتتاح قمة العشرين.. وملك السعودية يتعهد بدعم استقرار أسواق الطاقة

حكم الصلاة مع وجود طلاء الأظافر والمانيكير.. دار الإفتاء ترد

التعاون الدولي : 538 مليون دولار تمويلات موجهة لمشروعات لوزارة التموين

بالفيديو والصور.. لحظة القصف الإسرائيلي علي سوريا وسقوط 5 قتلي

شاهد| سقوط جزء من السور الحديدي لمحور صفط اللبن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

إلغاء إجازة السبت وتعيين معلمين جدد.. مقترحات برلمانية لحل أزمة تكدس الطلاب

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

الكويت تطرد القائم بأعمال السفير اللبناني بسبب تصريحات جورج قرداحي

راقصة العجوزة تروي تفاصيل قتل طفلتها منذ 3 سنوات: خلفتها حرام من ديلر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

قنبلة جديدة.. سر ظهور محمد رمضان مع ملكة جمال الهند

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ