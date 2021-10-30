القابضة للصوامع: الانتهاء من صومعة ميناء غرب بورسعيد بتكلفة 520 مليون خلال 18 شهر

قال اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تكلفة صومعة ميناء غرب بورسعيد المقرر إنشاءها خلال 18 شهر تبدأ من أكتوبر 2021 تبلغ نحو 25 مليون جنيها، بسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن.

وأكد باسيلي، خلال فعاليات وضع حجر أساس الصومعة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الصومعة تعزز من رفع طاقة استقبال الحبوب بالموانئ، مما يعمل على تقليل ساعات الانتظار بالموانئ.

وأشار إلى أن مشروع صومعة بورسعيد على رصيف عباس، في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، مضيفًا أن ذلك يخفف من حدة الأزمات الاقتصادية وموجات التضخم الذي يتعرض لها العالم خلال الفترة الحالية مما يساهم في السيطرة على الأسعار.

وفي السياق ذاته، وصلت السعات التخزينية حتي الآن الى 3.4 مليون طن تخزين، حسبما أعلنت وزارة التموين، لسد احتياجات البلاد.

و تسعى وزارة التموين إلى تعميم نظام ميكنة الصوامع، والذي يعد أحد أنظمة التحول الرقمى لحوكمة تداول الأقماح ، حيث يتيح نظام ميكنة الصوامع معرفه الصادر والوارد والمنصرف من الأقماح إلى الصوامع إلكترونياً ،دون تدخل العنصر البشرى،و انطلق التشغيل التجريبي التشغيل التجريبي للمنظومه الجديدة من صومعة بنها، على أن يتم تعميمه داخل 22 صومعة أخرى قريبا.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتماما بهذا المشروع، وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومه بكل صوامع الجمهورية .