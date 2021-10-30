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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية ومبنى الرقابة الإدارية القديم

جولة محافظ الشرقية
جولة محافظ الشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة مبني مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمدينة الزقازيق لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين والاستفادة من الأنشطة التي يقدمها المركز ، مشيداً باستخدام الشركة المنفذة للتصميمات الهندسية الحديثة والتي تتماشي مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة.

 

استمع المحافظ الي شرح تفصيلي من المهندس المسؤول عن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز وتمت الإشارة الي أنه تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة القاعات العلوية بعدد 3 قاعات وكذلك إنشاء بوابة جديدة وعمل رامب لذوي الهمم وإعادة تأهيل وصيانة ورفع كفاءة وتطوير الدور الأرضي، حيث تم تغيير شبكتي الكهرباء والصرف الصحي وعمل أسقف معلقة وتجليد للحوائط بخشب ديكوري وعمل مظلة أعلى مدخل الدور الأرضي لعدم تسرب مياه الأمطار بالإضافة الي صيانة وإعادة تأهيل الأثاث بالمكاتب وقاعات التدريب.

 

أوضح محافظ الشرقية أن مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للمحافظة يهدف إلى (نشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر لدعم جهاز إداري كفء - تصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقا لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة - قياس أثر التدريب وفاعليته على الفرد والمؤسسة – تقديم الاستشارات التدريبية في مجالي التدريب المباشر والإفتراضي – إعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية – إعداد مدربين طبقا للمعايير الدولية ) وذلك للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري.

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كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة مبني هيئة الرقابة الادارية القديم والذي تم تسليمه للمحافظة والإستفادة منه بنقل عدد من إدارات الديوان به حيث شملت الأعمال صيانه كاملة للصرف الصحي والكهرباء ورفع كفاءة الحوائط وطلاء المبني.

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