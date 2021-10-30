تعليق محافظ الشرقية لأولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الإبتدائي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعي جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية لتقديم تعليم جيد الي أبنائنا الطلاب، يتماشى مع تطورات العصر الحديث، جاء ذلك خلال لقائه الدوري الثاني مع مديري ووكيلي الإدارات التعليمية ، في حضور سعد الفرماوي سكرتير عام المحافظة ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم وذلك بمدرسه الثانوية العسكرية بالزقازيق.

وقدم المحافظ ، الشكر للعاملين بالمنظومة التعليمية مؤكداً أننا جميعاً نعمل كفريق عمل واحد من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة.

وخلال اللقاء أرسل محافظ الشرقية ، رسالة طمأنة لأولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الإبتدائي ، قائلاً: إن الشرقية ستكون المثل الذي يحتذي به على مستوي الجمهورية في تطبيق وتحصيل منهج الصف الرابع الابتدائي، لثقتي في القيادات التعليمية والمعلمين في توصيل المعلومة للطالب والإستفادة من الدخول على منصات التعليم المختلفة، ومنها بنك المعرفة المصري والذي يقدم المعلومة بشكل مبسط مدعم بفيديوهات تشرح الدرس وطريقة الإستفادة منه لمواكبة تطورات العصر الحديث وتقديم تلميذ لدية القدرة علي الابداع والابتكار.

وأضاف المحافظ، أن لقائه اليوم يأتي في إطار تقييم الأداء عن الفترة الماضية منذ بدء العام الدراسي والوقوف على كافة المشكلات التي واجهت العملية التعليمية للتغلب عليها ووضع الحلول المناسبة لها ، قائلاً أن أي مسؤول يشعر بالرضا عن أدائه فهو ليس لديه إستعداد أن يطور من نفسه ، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين الأداء وضبط المنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ الشرقية ، على مديري ووكيلي الإدارات التعليمية بضرورة تكثيف المرور اليومي على كافة المدارس طوال اليوم الدراسي لضبط انتظام العملية التعليمية ومراجعة سجلات الحضور والإنصراف والتشديد علي التسديد أمام المتغيبين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ومتابعة دفاتر تحضير الدروس والتأكد من تدوين المحتوي التعليمي وتوصيله للطالب بصورة جيدة .

وتابع: "وذلك للحد من الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية كلف محافظ الشرقية مديري الإدارات التعليمية باستغلال الأماكن غير المستغلة بالمدارس والتنسيق مع الجهات المعنية (المعاهد الازهرية - المدارس الخاصة - مستشفيات جراحات اليوم الواحد المغلقة - الوحدات المحلية) للإستفادة من الأماكن الشاغرة بها بفتح فصول جديدة قائلا ثقتي فيكم كبيرة ولديكم حرية الحركة والقرار للوصول لمنظومة تعليمية متميزة.

وخلال اللقاء شدد محافظ الشرقية على متابعة إنتظام طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالحضور للمدارس والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة، لافتاً أن الطالب لدية الرغبة في الذهاب إلى المدرسة ويتطلب علينا تشجيعه للإستمرار في ذلك ، وكذلك تحصيل المصروفات الدراسية المقررة علي طلاب المراحل التعليمية المختلفة بعد أن تم السماح بتسديدها علي قسطين خلال الفصلين الدراسيين مع إستثناء الفئات المعفاة وذلك تنفيذا ًلما جاء بالكتاب الدوري الصادر في هذا الشأن وحفاظاً علي حقوق الدولة والمال العام .

من جانبه ، قدم رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم الشكر لمحافظ الشرقية لاهتمامه بالعاملين بالمنظومة التعليمية وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان إنتظام العملية التعليمية، مؤكداً أنه تم التأكد من جاهزية أجهزة الحاسب الآلي في المدارس وأقسام التطوير لإستقبال مناهج الصف الرابع الإبتدائي المحملة على موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة ، وتقديمه للطلاب وتعريف أولياء الأمور بطريقه الاستخدام والدخول علي المنصات التعليمية.