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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصور الأولى لحريق مصنع المراتب بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية

اعمال الإطفاء
اعمال الإطفاء

تستمر اعمال إطفاء حريق مصنع كاريزما للمراتب بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، بعد وصول عدد من سيارات الإطفاء.

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة علي حريق مصنع مراتب الإسماعيلية


ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية ب٦ سيارات إطفاء لموقع حريق مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية.

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علي الفور توجه كلا من المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والعميد وائل حمزة رئيس مجلس مدينة الاسماعيلية  واللواؤ منصور لاشين مدير امن الاسماعيلية، إلي موقع الحادث.

وكان اللواء  منصور لاشين مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا من  غرفة العمليات، يفيد  بورود بلاغ من  عمليات النجدة عن نشوب حريق بمصنع مراتب بجوار المجزر الالي، تم توجيه إدارة الحماية المدنية لمحل البلاغ وجاري المتابعة.

وكان حريق هائل، شب داخل مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق داخل مصنع مراتب بالمنطقة الصناعية.
انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الإسماعيلية، والأجهزة المحلية، وجرى الدفع  بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بمصنع المراتب، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الحريق وأسبابه وظروفه وملابساته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الاسماعيلية حريق مصنع مراتب

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