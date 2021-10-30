باميلا الكيك : أنا فتاة صعب إرضاؤها.. وهذا فيلمها مع أحمد زاهر

نشرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت باميلا الكيك، في الصور داخل منزلها باطلالة مميزة وعلقت قائلة "أنا فتاة من الصعب إرضاءها" مما آثار إعجاب متابعيها.



وتنتظر الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عرض فيلم "الفارس" الذي انتهت من تصويره مؤخرا بطولة الفنان أحمد زاهر، وتجسد باميلا دور زوجه الفنان حسين فهمي، حيث يجسد دور رجل أعمال ثري.



فيلم "فارس" تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقى.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة باميلا الكيك مسلسل أجيال بطولة ورد الخال، باميلا الكك، ريتا برصونا، كارلا بطرس، داليدا خليل، جويل داغر، وداد جبور، نادين نجيم، سهى قيقانو، يوسف حداد، كارلوس عازار، يوسف الخال، مجدي مشموشي، جهاد الأطرش، تأليف كلوديا مرشليان، إخراج فيليب أسمر.