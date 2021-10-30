طلبات إحاطة لعدد من الوزراء أمام البرلمان .. نائبة تحذر من مخاطر انتشار لعبة "السلايم" بين أطفال المدارس .. ونائب: أهالي فيصل والهرم تعانى عدم الحصول على خطوط أرضية

تسبب الوفاة.. طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة "السلايم" على الأطفال

طلب إحاطة لـ وزير الاتصالات بشأن أزمة تركيب خطوط أرضية بفيصل والهرم

برلماني يقترح تعميم التطبيق الإلكترونى للقاح كورونا بالوزارات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص



تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها خلال الفترة القادمة.

فى البداية حذرت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، من مخاطر انتشار لعبة "السلايم" بشكل كبير بين أطفال المدارس، في ظل التحذيرات الطبية من كونها تحتوي على مواد سامة تؤثر على أعضاء الجسم، وتسبب الكثير من الأمراض مثل التسمم والفشل الكلوي والسرطان، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

وقالت النائبة - في طلب إحاطة موجه إلى وزيري التعليم والصحة- أن لعبة السلايم تتكون من مسحوق غسيل جيلى "السائل" والغراء وألوان صناعية، وهذه المواد تؤثر على الجلد، وتكون حبوب نتيجة الحساسية، وتشققات بالجلد، واستنشاق هذه المواد يتسبب فى تهيج فى الجهاز التنفسى، بالإضافة إلى أن رائحة "السلايم" نفاذة نتيجة تركيبته، وتؤدى إلى حدوث آلام بالعينين.

وأكدت "لاشين" أن الخطورة تكمن فى أن الطفل يقوم باللعب بها ثم يضع يده فى فمه فيؤدي إلى حدوث إسهال وقىء، نتيجة إصابته بالتسمم، وذلك بسبب استعمال مسحوق غسيل فى صناعة "السلايم" والذى يحتوى على نسبة كبيرة من الكلور، وهي مادة سامة، وبالتالى فإنه فى غاية الخطورة إذا وصل إلى فم الطفل بطريقة أو بأخرى.

وناشدت النائبة روان لاشين، الآباء عدم الاستجابة لرغبة الأبناء فى شراء مثل هذه الألعاب عبر مواقع الانترنت وتوعية الأبناء بمخاطر مثل هذه الأشياء الضارة بصحتهم، حفاظًا على حياة أطفالنا.

ووجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن عدم توفير شركة المصرية للاتصالات خطوط أرضية للمواطنين في العديد من المناطق بفيصل والهرم.

وقال النائب فى بيان صحفى له: معاناة كبيرة يتعرض لها أهالي فيصل والهرم في الحصول على خطوط أرضية، حيث يتم رفض أغلب الطلبات بحجة عدم وجود أماكن في "البوكسات".

وأكد النائب، أن الخطوط الأرضية وتحديدا الانترنت أصبحت ضرورة لا غنى عنها لدى كل أسرة مصرية، لاسيما مع انطلاق العام الدراسي والاعتماد بشكل رئيسي على التعليم "أون لاين".

وطالب النائب، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمراجعة خطوط جميع المستخدمين ورفع الخدمة على من مر عليهم فترات كبيرة بدون استخدام أو عدم دفع الفواتير وإتاحة الفرصة أمام مستخدمين جدد.

وشدد عضو مجلس النواب، على الشركة المصرية للاتصالات بتوفير بوكسات جديدة في جميع مناطق فيصل والهرم لاستيعاب الطلب على تركيب الخطوط استجابة لمطالب المواطنين.

وتقدم النائب أيمن محسب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تعميم التطبيق الإلكترونى للموبايل (Egypt Health Passport)، فى كافة الهيئات والوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع والقطاع الخاصبكافة هيئاته ومؤسساته لمعرفة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح دون غيرهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له ، أن وزارة الصحة أطلقت التطبيق سالف الذكر ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، وذلك من خلال إدخال بيانات المسافرين ومن ثم يتم معرفة موقف الشخص من اللقاح سواء حصل على جرعة واحدة أو جرعتين او لم يحصل على اللقاح فى الأساس ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى معرفة وحصر كافة الأشخاص سواء الحاصلين على اللقاح أو لأ، بالإضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد وتأتى فى إطار التوسع فى استعمال المنظومة الرقمية والميكنة.

وأشار محسب، إلى أن هذا المقترح بدوره سيساهم بقوة فى تطبيق قرار الحكومة الخاص بأنه اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل، ستمنع المؤسسات الحكومية دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا منشآتها، وأن القرار الجديد سيطبق أولا على موظفي الحكومة، الذين لن يسمح لهم بدخول أماكن عملهم دون التطعيم اعتبارا من 15 نوفمبر، أو تقديمهم ما يفيد بحصولهم على نتيجة سلبية لاختبار PCR كل أسبوع، ولهذا فإن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت والدقة المتناهية فى الوقوف على الحصول على اللقاح وعمل حصر شامل ودقيق لكافة المواطنين.