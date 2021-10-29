مدرسة تحذر الطلبة: ممنوع ارتداء ملابس مسلسل "لعبة الحبار"

نال مسلسل “لعبة الحبار” إعجاب الملايين حول العالم ليتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة لشبكة تفليكس، وتعد الفئة الاكثر تأثرا به هي الأطفال والمراهقون، واختار طلبة في مدرسة أمريكية ارتداء ملابس عيد الرعب مستوحاة من المسلسل ولكن رد فعل المدرسة كان صادما لهم.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أعلن المسئولون بالدرسة الابتدائية في ولاية نيويورك ارتداء أزياء الهالويين المستوحاة من مسلسل “لعبة الحبار” الشهير باعتبارها سببا في زيادة العنف.

ويروي مسلسل الإثارة الكوري الجنوبي قصة أشخاص مثقلين بالديون يتنافسون على جائزة نقدية ضخمة في سلسلة قاتلة من ألعاب الأطفال.

ودفع محتواه الدموي المدارس إلى إرسال بريد إلكتروني إلى أولياء الأمور بشأن "الرسائل العنيفة" للبرنامج، وقالوا إن ملابس لعبة الحبار في أحداث المدرسة ستكون غير مناسبة.

وقال مدير المدرسة الدكتور كريج تايس، إن المدارس في مقاطعة فايتفيل مانليوس التعليمية في نيويورك لديها إرشادات تحظر أزياء الهالوين التي تحتوي على عناصر يمكن تفسيرها على أنها أسلحة، وتلك التي تعد دموية جدًا أو مخيفة.

وتابع أن التلاميذ كانوا يعيدون تمثيل مشاهد من المسلسل في أوقات الاستراحة ، وأن مديري المدارس حذروا الآباء من أن الألعاب المرتبطة بالسلوك العنيف ليست مناسبة، وفي الولايات المتحدة ، تم تصنيف المسلسل للجمهور الناضج بواسطة نتفيلكس، مما يعني أن العرض قد لا يكون مناسبًا للأعمار من 17 عامًا أو أقل.

لكن ورد أن بعض الآباء غير راضين عن حظر الملابس في المدارس، وقالت امرأة : إنه زي. فقط لا تدع أطفالك يشاهدون العرض، ووصف والد آخر المنع بأنه متعجرف.

وفي إنجلترا ، حذر المعلمون من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات من المسلسل، في وقت سابق من هذا الشهر .