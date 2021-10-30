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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعة من زفاف ابنته.. وفاة مدير الطب الوقائي بـ بيطري كفرالشيخ

الدكتور خالد البرعي
الدكتور خالد البرعي

تُوفى الدكتور خالد محمد البرعى، مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، وذلك إثر أزمة قلبية مُفاجئة، عن عُمر يُناهز 58 عاماً، قبل ساعة من حفل زفاف ابنته.

وخيَّم الحُزن على أهالى مدينة بيلا، مسقط رأس الدكتور خالد البرعى، وتحوّل موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى سُرادق عزاء، ونشر عدد كبير من أهالى بيلا وزملائه من الأطباء البيطريين وقيادات مديرية الطب البيطرى تدوينات عبر "السوشيال ميديا"، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

وفى سياق مُتصل، شيّع المئات من أهالى مدينة بيلا، عقب صلاة العشاء، جنازة الدكتور خالد البرعى، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى، كما أدى أهالى بيلا صلاة الجنازة على جُثمانه، مُواصلين تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة ببيلا، فى جنازة شارك فيها قيادات مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وقال أحمد البرعى، أحد أقارب المُتوفى، إن الدكتور خالد البرعى، كان يستعد للذهاب إلى فرح نجلته الذى كان مُقرر له اليوم فى إحدى قاعات الحفلات الكٌبرى بمدينة المنصورة، وفجأة سقط مغشياً عليه فى منزله، وتبين عقب ذلك وفاته إثر أزمة قلبية مُفاجئة، ما تسبب فى حدوث حالة من الصدمة الكبيرة لدى جميع أفراد الأُسرة والمدعوين، خاصةً أنه لم يشكو من أى تعب خلال اليوم، وكان يُمارس عمله كمديراً عاماً للطب الوقائى بمديرية الطب البيطرى بمحافظة كفر الشيخ، حتى صباح اليوم السبت.

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وأكد "البرعى"، أن الراحل كان يُعانى بعض المُشكلات الصحية ولكنه كان يتعامل معها، وكان بصحة جيدة إلى حد ما إلى آخر لحظة، حيث كان يستقبل المدعوين إلى حفل "حنة" ابنته مساء أول أمس الخميس، وكان فى غاية السعادة لزفاف كريمته، مُشيراً إلى أنه قد تم تشييع جُثمان الدكتور خالد البرعى، مساء اليوم السبت، فى جنازة مهيبة، ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة ببيلا، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان على فراقه.

ومن جانبها، نعت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أيمن عبد اللاه عبد الرحيم، وكيل الوزارة ـ مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، الدكتور خالد محمد أحمد البرعى، مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بالمديرية، الذى كان يتمتع بحُب جميع زُملائه، داعين الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

وكانت آخر منشورات الدكتور خالد محمد البرعى، مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية، فى 23 أكتوبر الماضى، وهى دعوة أصدقائه وزُملائه عبر "فيسبوك" لحضور حفل زفاف ابنته الذى كان مُقرر له مساء اليوم السبت.

كفرالشيخ صلاة الجنازة حفل زفاف محافظة كفر الشيخ الطب الوقائي الجنازة

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