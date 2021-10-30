التموين: السعة التخزينية للصوامع زادت لـ 3 ملايين و400 ألف طن

قال أحمد كمال معاون وزير التموين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى المشروع القومي للصوامع اهتمام كبير.

وتابع كمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى، هانى عبد الرحيم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وضعا اليوم حجر الاساس لإنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد.

السعة التخزينية

وأوضح المتحدث بأسم وزارة التموين، أن السعة التخزينية لمصر فى 2014 كانت مليون و 200 ألف طن تخزين، ومن حينها بدأت الدولة فى إنشاء الصوامع حتى بلغت السعة التخزينية الأن 3 مليون و400 ألف طن.

وتابع أحمد كمال السعة التخزينية لـ صومعة ميناء غرب بورسعيد 100 ألف طن، بتكلفة 520 مليون جنيه.

وأكد معاون وزير التموين، أنه من المقرر أن يستغرق التنفيذ مدة 18 شهر.