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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وقطار بأمريكا

قطار
قطار

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وتم نقل رابع الى المستشفى بعد اصطدام قطار تابع لشركة امتراك الأمريكية بسيارة عند معبر للسكك الحديدية فى ساوث كارولينا الأمريكية.

وقالت ادارة الاطفاء في بيان ان الضباط ورجال الاطفاء عثروا على "مركبة خارج الطريق بها اضرار جسيمة" واربعة اشخاص في منطقة السيارة المتضررة.

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وقالت السلطات الأمريكية إنه تم الإعلان عن مقتل ثلاثة أشخاص في مكان الحادث وتلقي رابع العلاج قبل نقله إلى مستشفى محلي. لم يكن لدى إدارة الإطفاء تحديث عن حالة الشخص بعد ظهر يوم السبت.

وأفادت السلطات إن من المعتقد أن الأربعة كانوا في السيارة عند معبر السكة الحديد عندما وقع التصادم، وتمكن القطار من إيقاف طوارئ خاضع للرقابة بعد الحادث.

وقالت إدارة الإطفاء إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن القطار الذي كان يقل 500 راكب.

 

 

السلطات الأمريكية اصطدام سيارة السكة الحديد رجال الإطفاء اصطدام قطار

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