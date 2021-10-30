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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في رسالة لهؤلاء.. هند صبري : اللي عندهم مشاكل نفسية خليهم معاها

هند صبري
هند صبري

‏⁧تصدرت الفنانة هند صبري، البوستر الرسمي لمهرجان ⁦‪أيام‬⁩ ⁦‪قرطاج‬⁩ ⁦‪السينمائية‬⁩، الأمر الذي أثار جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حرصت هند صبري، على الرد، وقالت: “اللي عندهم مشاكل نفسية خليهم مع مشاكلهم”

وانطلقت مساء اليوم السبت في تونس فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـ32 تحت شعار "نحلم.. لنحيا"، والمقرر أن يستمر المهرجان حتى يوم 6 نوفمبر المقبل.

وأكدت إدارة المهرجان أنها ستتضمن جميع الظروف الصحية للحفاظ على سلامة الجميع في ظل استمرار جائحة كورونا، كما أنها حريصة على منح الجمهور  متعة العودة من جديد إلى دور السينما والاستمتاع بشاشاتها العربية والإفريقية والمتوسطية والعالمية.

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ويحمل الشعار الرسمي للدورة الـ32 لأيام قرطاج السينمائية توقيع ‏أنيس بن عمار وهو مصمم جرافيك له تجربة ‏في المجال تعود بداياتها إلى سنة 2000.‏

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الناقد السينمائي  وكاتب السينما العربية طارق الشناوي كما تشارك الممثلة المصرية بسمة في لجنة تحكيم العمل الأول جائزة الطاهر شريعة، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

 

هند صبري الفنانة هند صبري أيام قرطاج السينمائية إدارة المهرجان طارق الشناوى

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