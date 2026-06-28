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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

4 يوليو| تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إنهاء حياة صديقه في السيدة زينب

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل صديقه أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بمنطقة السيدة زينب إلى جلسة 4 يوليو المقبل.


تفاصيل القضية 

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السيدة زينب يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلًا بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به عدة إصابات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.


 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة كلامية بين المجني عليه وصديقه بسبب خلافات مالية بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقه طعنًا بسلاح أبيض وفر هاربًا.


 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتبين أنه زياد. ع عاطل، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الجريمة.


 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطل قتل مشاجرة

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