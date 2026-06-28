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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بواقعة سقوط تيا بمدرسة خاصة بشبرا الخيمة

الطفلة تيا
الطفلة تيا
إبراهيم الهواري

تنظر محكمة جنح شبرا الخيمة الدائرة السابعة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة سقوط الصغيرة تيا من علو بمدرسة خاصة، لاستكمال نظر القضية وسماع المرافعات والطلبات مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.


وأصدر المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قرارًا بإحالة 8 متهمات إلى المحاكمة العاجلة في واقعة سقوط الطفلة تيا أحمد فؤاد من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة.
وأسندت النيابة العامة إلى مسؤولة المدرسة في العقد السابع من العمر، وابنتها، بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، وذلك على خلفية إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بتواجدهم فيه.
كما وجهت النيابة تهمة القتل الخطأ والإهمال إلى 3 معلمات ومشرفة، بالإضافة إلى معلمتين مشرفتين على المرحلة التعليمية، باعتبارهن المسؤولات عن الإشراف والمتابعة داخل المرحلة، وما يندرج تحت اختصاصهن من مراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم خلال وجودهم داخل المدرسة.
وتأتي الإحالة للمحاكمة في إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث المأساوي، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية بشأن واقعة وفاة الطفلة تيا، التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين.
وفي وقت سابق، قررت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة إخلاء سبيل مسؤولة إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة، وتدعى "س"، وابنتها الممثل القانوني للمدرسة، إلى جانب مشرفتين للمرحلة التعليمية، وذلك في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس داخل المدرسة، مقابل كفالة مالية قدرها 25 ألف جنيه لكل متهمة.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنح شبرا الخيمة شبرا الخيمة مدرسة خاصة

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