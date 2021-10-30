شاهد إطلالة جذابة لـ سارة سلامة فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها صورا جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سارة سلامة؛ في الصور بإطلالة جذابة مرتدية بدى اسود وسترة انيقة وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي مكياج ملائم لبشرتها، نالت اعجاب متابعيها.



احدث أعمال سارة سلامة، مشاركتها في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، مع “محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج”، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.



مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كـ"ضيف شرف" في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

