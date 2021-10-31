«لو النيل انقطع عنكم تموتوا»..وزير الري يحكي موقف بينه وبين وزير إفريقي

حكى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، موقف دار بينه وبين أحد وزراء إفريقيا أثناء حضوره مؤتمر القاهرة للمياه.

وقال «محمد عبد العاطي» خلال لقائه مع ع الإعلامي محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «أحد وزراء إفريقيا قال لي أول مرة أعرف ليه انتوا حساسين في موضوع المياه ، لان وأنا جاي من الجنوب بالطائرة شفت شريحة الناس متركزة حواليها، ويمين وشمال صحراء دا انتوا لو النيل انقطع عنكم هتموتوا، ودلوقتي فهمت ان حق الحياة أهم من أي حاجة تانية».

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن ملف المياه ونهر النيل هو ملف الدولة بالكامل تعمل فيه كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على مهتم بالحديث عن ملف المياه مع رؤساء الدول خاصة المنظمات الدولية.

وزير الري: مصر تتعامل مع أزمة سد النهضة بكل جدية

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الدولة المصرية لديها نوع من الثقة والهدوء في التعامل مع قضية سد النهضة، مضيفا «الدولة لا تتعامل مع قضية سد النهضة بـ«هزار» وإنما وضعت الموضوع بكل جدية».

وأضاف «محمد عبد العاطي»، أن هناك نوع من الشائعات ونقل الأخبار الخاطئة للخارج، والموضوع تراجع عندما حدث تصحيح للحقائق، موضحا أن أثيوبيا تطلق العديد من الشائعات ونسعى بشكل كبير للرد عليها .

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أننا لا نأخذ حق أحد في المياه وإنما نسعى لأخذ حقنا فقط، مشيرا إلى أن هناك دول تهدر عشرات المليارات من المياه في المحيطات وانتاجاتهم ضعيفة بسبب سوء الإدارة للمياه، لذلك لابد من ارتفاع مستوى الوعي.

وأشار «محمد عبد العاطي» إلى أن اظهار الحقائق للناس يعكس حقيقة الوضع للمصريين واننا نسعى للحفاظ على حقنا.